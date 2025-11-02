VIDEO FN - Dura contestazione dei tifosi viola sotto la Tribuna del Franchi dopo la sconfitta contro il Lecce
Dura contestazione in atto sotto la Tribuna del Franchi dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce. Già a fine partita i gruppi organizzati della Curva Fiesole avevano annunciato di andare sotto il settore adiacente, fuori dallo stadio, per iniziare la contestazione. E così è stato.
Dura contestazione
Diversi i cori contro giocatori e società. Il clima è infuocato, mentre la Fiorentina è in silenzio stampa e sta riflettendo sul da farsi. I tifosi attendono notizie che non arrivano.
Il video
Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com:
