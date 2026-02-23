La probabile formazione della Fiorentina: chi lo prende il posto di Mandragora? De Gea e Solomon senza problemi

Arriva questa sera il turno della Fiorentina, che attende il derby con il Pisa con la disperata urgenza di continuità: Vanoli ritrova un po' tutti i suoi titolari, con l'eccezione di Mandragora che sconterà una giornata di squalifica. Il dubbio vero è su chi prenderà il suo posto: il neo arrivato Fabbian o il solito Ndour?

La sensazione è che l'ex Psg parta leggermente favorito: entrambi comunque sono reduci dalla partita di giovedì con lo Jagiellonia. Pronti al rientro De Gea, Dodo, Solomon e Kean mentre per Gudmundsson e Rugani tutto rimandato alla lista dei convocati. Nessuno dei due però sarà titolare.

FIORENTINA: De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Brescianini, Ndour, Solomon, Harrison, Kean.