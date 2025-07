Gasperini pregusta il colpo in salsa colombiana. La Roma accelera per un centrocampista monitorato anche dalla Fiorentina

Un possibile nome per il mercato in entrata della Fiorentina rischia di sfumare. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il talento colombiano Richard Rios avrebbe deciso di rinunciare al 10% del suo cartellino per accelerare la trattativa e approdare alla Roma.

Rios si avvicina a Gasperini

Il Palmeiras detiene il 70% e chiederebbe almeno 20 milioni netti dalla sua entrata senza bonus. La Roma ora è a 25 totali bonus compresi. Ma per arrivare a dama manca davvero poco: bisogna arrivare a poco più di 28 visto che ci sono anche le percentuali per Guaranì e Flamengo. Insomma, Gasperini pregusta questo colpo per andare a rimpolpare la mediana.