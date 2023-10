I 10 milioni di euro da utilizzare per il restyling dello stadio Padovani verranno presi dai mutui della linea tramviaria Libertà-Rovezzano. Lo scrive La Nazione ed è quanto è emerso ieri in Commissione Uno durante la discussione sulla variazione di bilancio che dovrà dare il via libera (già nella seduta di martedì prossimo) ai fondi che verranno utilizzati anche per la Cultura (800mila euro), per il Maggio Musicale Fiorentino (2,1 milioni di euro) e per la manutenzione degli alloggi Erp (5 milioni di euro).

Ma a tenere banco, ieri in Palazzo Vecchio, erano appunto i 10 milioni per l’impianto di rugby che in futuro potrebbe ospitare i concerti minori e anche le partite della Fiorentina (mentre i rugbisti verranno momentaneamente trasferiti al centro sportivo Davide Astori, meglio conosciuti come i campini). Insomma, chi si aspettava lo scontro tra Partito democratico, Italia Viva e centrodestra alla fine si è dovuto ricredere perché, come confermano i consiglieri comunali che fanno parte della Commissione, «la discussione è stata più che altro tecnica, nessun dettaglio ci è stato fornito sulla ristrutturazione del Padovani». Ma il vero banco di prova, per quanto riguarda la tenuta della maggioranza, sarà quello di lunedì alle 14 quando i dem e i renziani si incontreranno prima della seduta settimanale del Salone de’ Dugento per trovare un accordo e arrivare all’approvazione della variazione e della delibera tanto cara al sindaco Dario Nardella.

Fino ad allora la capogruppo Mimma Dardano e la consigliera Barbara Felleca, per una questione di «correttezza istituzionale» preferiscono astenersi da qualunque commento (non è escluso che le due esponenti di Iv vogliano anche confrontarsi direttamente con Matteo Renzi). Una cosa però Felleca la dice: «Il modello per noi rimane quello del Viola Park», quindi una ristrutturazione del Franchi ma con soldi privati, possibilmente con quelli di Commisso. Nel caso, non tanto remoto, che Italia Viva voti contro o si astenga allora potrebbe aprirsi una crisi interna alla maggioranza e che potrebbe portare i renziani fuori dal governo della città. Anche se nessuno dei due partiti, in questo momento, si assumerebbe la responsabilità di chiudere anzitempo la legislatura.

Gli sherpa, in queste ore, sono al lavoro per ricucire gli strappi e per cercare di avere il più ampio consenso lunedì 30 ottobre, giorno in cui la delibera sulla variazione di bilancio arriverà in Consiglio. Se Iv tace il Pd adotta la stessa strategia. L’unico a parlare è il consigliere di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Controllo di Palazzo Vecchio Jacopo Cellai: «Un mutuo da 10 milioni per finanziare uno stadio che dopo il breve periodo di permanenza della Fiorentina sarebbe smontato per due terzi lasciando una tribuna da 5mila posti e tornerebbe al rugby, sport meraviglioso, ma che ad oggi non registra piu’ di 500/600 spettatori a partita. Ha senso tutto questo?».