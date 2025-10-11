Continua la sfortuna per il Milan: Allegri perde un altro nazionale. Il tecnico studia una soluzione in vista della Fiorentina

Sembra non volersi fermarsi il momento sfortunato del Milan di Massimiliano Allegri che, dopo gli infortuni rimediati da Christian Pulisic e Pervis Estupinian, nelle ultime ore colleziona l’ennesima defezione. Dopo la sessione di allenamento di questa mattina con la propria nazionale, un altro giocatore rossonero è stato costretto a lasciare il ritiro per infortunio.

Nuova tegola in casa Milan: ci sarà al rientro contro la Fiorentina?

Stiamo parlando del belga Alexis Saelemaekers, che questa mattina è stato costretto a lasciare il ritiro del Belgio per far ritorno a Milano dove svolgerà tutti gli esami del caso. La Federazione belga ha infatti annunciato che l’esterno classe ’99 non sarà a disposizione di Rudi Garcia per la partita contro il Galles in seguito ad accertamenti medici. L'esterno rossonero, in campo per circa un'ora nella gara contro la Macedonia del Nord, ha accusato un fastidio muscolare che ha spinto lo staff medico del Belgio a sottoporlo a controlli immediati.

Allegri attende gli esami strumentali e studia una soluzione alternativa

Secondo quanto riferito dai media belga, il giocatore potrebbe aver riportato una lesione muscolare ed è già pronto a lasciare il ritiro della Nazionale dei Diavoli Rossi per fare il proprio ritorno a Milano. Nelle prossime ore, dunque, Saelemaekers è atteso a Milanello per svolgere ulteriori controlli con lo staff medico dei rossoneri. Diventa dunque molto in dubbio la sua presenza con la Fiorentina al ritorno del campionato, con il giovane Zachary Athekame che potrebbe debuttare in campionato dal primo minuto per sostituirlo.