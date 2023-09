Il siparietto tra gli ex Fiorentina Behrami e Gilardino: "A Firenze eri fastidiosissimo in campo, non avrei mai pensato di vederti allenare"

Un singolare siparietto, con protagonisti due ex calciatori passati dalla Fiorentina (che hanno anche giocato insieme). Al termine di Genoa-Napoli 2-2, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha ricevuto molti complimenti per la partita, tra i quali quelli di Valon Behrami, ora opinionista.

Lo svizzero ha poi scherzavo a DAZN: “Quando lo vedevo alla Fiorentina, credevo che non sarebbe stato l'ideale fare l'allenatore per lui. In campo, almeno a Firenze, era fastidiosissimo. Non pensavo che sarebbe mai riuscito a conquistare una panchina”. Gilardino ha poi risposto a Behrami, sempre in toni scherzosi: “Neanche io mi aspettavo di vederti lì, grazie”.