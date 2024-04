Osvaldo: "Ci sarò anche giovedì, speriamo di trascinare la Fiorentina verso la finale. Firenze è sempre nel mio cuore"

Ospite al Franchi, dove farà il bis giovedì, Pablo Daniel Osvaldo a Toscana Tv ha raccontato le sue emozioni per il ritorno al seguito della Fiorentina:

"Devo venire sempre allora, poi hanno segnato due argentini. Giovedì che mi sembra molto importante, sarà allo stadio. Speriamo che riesca a vincerla la Conference.

Ritorno al Franchi? Bello, avevo anche voglia di giocare. Oggi i ragazzi sono stati bravi, non hanno faticato a vincere. Mi fa piacere per Quarta e per Nico che è un giocatore straordinario, sono contento che abbiamo segnato e che abbia vinto la Fiorentina. Miei gol nel cuore di Firenze? Grazie, anche Firenze è nel mio cuore".