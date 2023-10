"La Fiorentina gira al passo di Arthur. E pensare che molti lo consideravano un giocatore non adatto"

A Radio Deejay l'ex viola Daniele Adani ha commentato così la grande vittoria della Fiorentina a Napoli: “La squadra gira al passo di Arthur, che sembrava un giocatore non adatto e invece è fondamentale con la sua gestione del pallone. La Fiorentina ieri ha evidenziato i problemi del Napoli, una squadra che rispetto all'anno scorso crea poco e subisce tanto”.

E poi su Kayode ha aggiunto: “Non dimentichiamoci che ha vinto l'Europeo under 19 segnando il gol decisivo in finale. E' stato bravo a cogliere l'occasione che Italiano gli ha concesso, ora con l'infortunio di Dodò avrà tanto spazio per dimostrare quanto vale”.

