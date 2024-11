Firicano: "Non so come si potrebbe migliorare questa Fiorentina, la rosa è molto ampia. Vietato scegliere tra campionato e Conference"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Quando le cose vanno bene come adesso è molto piu facile gestire la situazione all’interno di uno spogliatoio. Per questo sono convinto che Palladino, dopo i tanti risultati consecutivi, abbia voluto dare un premio alla squadra e concedere loro una settimana libera. Adesso però i calciatori non sono piu professionali rispetto a quelli di un tempo, nel senso che si allenano sempre anche durante le giornate di vacanza. Questo cerche rispetto al passato dove c’erano anche meno sostituzioni, adesso un giocatore cerca di sfruttare ogni allenamento per farsi trovare pronto. Penso che ci sia stata la promessa di una settimana da parte del mister, con l’obbligo però di svolgere qualche sessione di allenamento anche in vacanza. Ma ormai questa è una cosa normale tra i calciatori professionisti. Ora piu che prima, i calciatori sono delle vere e proprie aziende, e per questo devono farsi trovare sempre pronti”.

“Sinceramente non so cosa si possa fare per migliorare questa squadra”

Ha anche aggiunto: “Cosa fare per migliorare questa squadra? Considerando che nell’ultimo mese la Fiorentina ha fatto un exploit, perche ci ricordiamo ancora i passi falsi di inizio mercato, quindi direi che ultimamente ha fatto qualcosa di molto importante e per questo non so quanto sia semplice migliorare questa rosa. Proverei a lavorare l’armonia e l’affinità che si è creata nello spogliatoio tra i vecchi ed i tanti nuovi, anche se è spesso difficile sbagliare. Aggiungere De Gea e Gosens hanno alzato senza dubbio il livello della squadra, sia dal punto di vista tattico che della mentalità”.

“Scegliere tra conference League e campionato? No, la Fiorentina deve andare infondo ovunque”

Ha poi concluso: “Servirà dare la stessa importanza a campionato e coppe, sono entrambi due grandi obiettivi per la quale la Fiorentina non deve mollare un centimetro. Secondo me non andrà mai fatto una scelta tra le due competizioni, la rosa è abbastanza all’altezza per portare infondo tutte le competizioni. IL calcio è cambiato, non ci sono piu titolari e riserve: la rosa va utilizzata in toto, anche se chiaramente il minutaggio non sarà uguale per tutti”.