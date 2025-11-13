Emergenza Juventus in difesa, le condizioni di due difensori tengono Spalletti con il fiato sospeso. Il tecnico però non ha fretta

Come già sottolineato nelle scorse ore, oltre ad aver l’arduo compito di risollevare la Fiorentina e riportarla in zone di classifica piu tranquille rispetto alle attuali, il nuovo tecnico gigliato Paolo Vanoli farà il suo esordio al Franchi con una delle piu complicate partite dell’anno: quella contro gli acerrimi nemici della Juventus. Per questo oltre e a monitorare le condizioni dei giocatori viola rimasti al Viola Park, e quelli andati con le proprie nazionali, servirà tener conto di quanto succederà nei prossimi 10 giorni alla Continassa di Torino.

La Juventus torna in campo in vista della Fiorentina: sono due gli indisponibili

Dopo una breve pausa di qualche giorno la Juventus di Luciano Spalletti quest’oggi ha continuato il suo programma di allenamenti senza i tanti nazionali, proprio in vista della trasferta di Firenze. Secondo quanto riportato da JNews24 i bianconeri rimasti a Torino hanno svolto una seduta mattutina con Lloyd Kelly e Juan David Cabal che hanno svolto lavoro differenziato. I due giocatori che sono ai box, rispettivamente per un problema muscolare il difensore inglese e per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra il laterale colombiano, continueranno con questo iter anche nei prossimi giorni.

Spalletti ha le idee chiare: per entrambi non c'è fretta

Nonostante i problemi di entrambi, la situazione dei due non preoccupa affatto il tecnico bianconero, che conta comunque di averli entrambi per la prossima partita. L'obiettivo di Spalletti e del suo staff è quello di farli aggregare con la prima squadra per la prossima settimana quando inizierà la marcia di avvicinamento alla partita in trasferta sul campo della Fiorentina. E nel frattempo alla Continassa torneranno anche tutti gli altri giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.