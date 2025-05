Oggi, i tifosi dell'Everton e tutti gli appassionati di calcio hanno detto per sempre addio a Goodison Park. Il mitico stadio dei Toffees, aperto nel 1892, ha chiuso definitivamente i battenti oggi, 18 maggio 2025, con il successo dei padroni di casa sul Southampton per 2-0. Dalla prossima stagione, il club dei Friedkin (proprietari della Roma, ndr) si sposterà nel nuovissimo Bramley Moore Dock, nella zona industriale del porto di Liverpool.

L'ultima partita della Fiorentina al Goodison Park

Cogliamo l'occasione di questa giornata speciale per ricordare l'ultima volta in cui la Fiorentina ha giocato a Goodison Park. Correva l'anno 2008, la formazione di Cesare Prandelli gioca per gli ottavi di finale di Coppa Uefa (l'attuale Europa League) con Ujfaluši, Kuzmanović, Jørgensen, Vieri e Osvaldo fra gli altri. Nella bolgia del Goodison Park, l’Everton passa alla prima azione pericolosa. Johnson da due passi realizza il più facile dei gol contro Seba Frey. Quattro minuti dopo il portiere francese si riscatta sulla punizione di Arteta (l'allenatore odierno dell'Arsenal, ndr), con una miracolosa deviazione in tuffo.

Com'era andata al Franchi

Decisivi i rigori per la squadra di Prandelli

I viola sbandano, ma si affacciano anche dalle parti di Howard.

La ripresa si apre con Pazzini al posto di Vieri, ma la squadra di David Moyes non vuole saperne di abbassare il ritmo. Dainelli è provvidenziale ma al 66’ l’Everton trova il raddoppio: Arteta scaglia un destro dalla distanza e trova l’angolino dove Frey non può arrivare. La gara approda ai tempi supplementari. Gobbi sostituisce Kuzmanović, poi è Pazzini a impegnare Howard. Gamberini e Ujfaluši sono costretti agli straordinari e gli ultimi quindici minuti iniziano con Santana al posto di Jørgensen. Pazzini va vicino al gol al 118’ ma l’appendice dei rigori è inevitabile. Yakubu e Jagielka sbagliano, mentre Pazzini, Montolivo, Osvaldo e Santana no: la Fiorentina di Prandelli vola ai quarti di finale.