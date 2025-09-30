L’ex centrocampista della Fiorentina Luciano Bruni ha parlato a Tuttomercatoweb.com soffermandosi sul momento estremamente critico della squadra viola, spaziando tra vari argomenti.

‘Il mercato? Lo giudichi positivo se le cose vanno bene’

“È un brutto periodo, però serve ancora pazienza. Pioli è un tecnico che sa come si fa e troverà i correttivi. Però il materiale non è eccezionale. Davanti, per fare un esempio, se togli Kean, c'è Dzeko che però non è più un ragazzino, Gudmundsson che durante l'anno ha guai fisici e Piccoli che è un buon giocatore ma per il quale non giustifico la spesa, che ritengo eccessiva. Il mercato lo giudichi positivamente quando le cose vanno bene… Tanti problemi secondo me derivano dal fatto che a centrocampo ci sono tanti giocatori leggeri, magari serviva qualcuno più tosto, più di personalità. Sono tutti bravi nel giocare, ma poi nel corso della partita ci sono le due fasi e nella serie A di oggi ci vuole gente più... fisicata e cattiva”.

‘La difesa soffre perchè non c’è filtro in mediana, e in attacco…’

“Non essendoci grande filtro la difesa soffre, si chiede agli attaccanti di rientrare e lo possono fare ma non con i risultati che vorrebbe l'allenatore. È un problema su cui il tecnico lavorerà sicuramente. Dodô? Male lui, così come altri. Ma in generale credo che ora anche l'ambiente debba restare compatto visto il momento delicato. Tra l'altro domenica prossima a Firenze arriva la Roma che con Gasperini ora ha un'identità forte, rispecchia le caratteristiche del suo tecnico. Non sarà una gara semplice ma potrebbe determinare una svolta a livello piscologico e di autostima".