Per l'esordio casalingo della Fiorentina cambia la situazione anche nelle strade intorno al Franchi: ecco le novità in vista di stasera

Come sappiamo lo stadio Artemio Franchi, teatro della partita di stasera tra Fiorentina e Puskas Akademia, sta subendo importanti lavori di ristrutturazione, dopo un lungo tira e molla che non escludeva la possibilità di giocare le partite casalinghe in altra sede.

Capienza ridotta

Dei 43mila possibili posti a sedere che offre il Franchi, ne saranno disponibili solo 22mila, praticamente la metà. Se contiamo i 12.500 abbonamenti che i tifosi viola hanno sottoscritto sinora, è facile ipotizzare una situazione di sold-out ad ogni partita, con i biglietti disponibili che finiranno ancor più velocemente. Una scelta simile a quella dell'Atalanta, che l'anno scorso ha giocato senza una curva per tutta la stagione, causa ristrutturazione.

Cambia anche la situazione attorno allo stadio

Secondo il Corriere Fiorentino, sono state inoltre attuate alcune disposizioni per garantire una migliore viabilità: una su tutte la chiusura anticipata del mercato rionale “Fanti" alle 12. Così come il mercato, anche tutti i negozi del viale rimarranno chiusi. Non ci saranno inoltre divieti di sosta in molte vie vicine allo stadio, come invece accade generalmente.