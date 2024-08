Il Franchi si prepara per il primo ballo stagionale, intanto la Commissione del Pubblico Spettacolo ha deliberato il numero di posti disponibili

La prima gara al Franchi della stagione si avvicina e così anche il primo match con il pesante lavoro di restyling che accompagnerà la Fiorentina per tanti mesi da questa estate fino a… chissà quando. Una novità importante è arrivata questo pomeriggio proprio in merito ai lavori che tengono “in ostaggio” l'impianto della Viola.

La Commissione si è espressa

La Commissione Pubblico Spettacolo del Comune di Firenze ha infatti deliberato che saranno 24786 i posti lordi disponibili per la società di Commisso. Facciamo notare che questo dato riguarda i posi “lordi”, appunto, e dunque non si tratta del dato reale in merito alla capienza dello stadio di viale Manfredo Fanti durante i lavori di questa stagione.

Domani il primo match casalingo stagionale

Nel frattempo, per il match di domani contro la Puskas Akademia, sono previsti poco più di circa ottomila tifosi viola, un dato comunque considerevole visto il periodo di ferie e anche il livello dell'impegno della formazione di Palladino.