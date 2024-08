Così è se mi pare… - C'era una volta Rocco "No Juve"...

C’era una volta Rocco-No Juve. Era il febbraio del 2020. Nella palestra dell’istituto superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, l'allora neoproprietario della Fiorentina si raccontò di fronte ad alcune centinaia di studenti. Sorridente (in quel momento non vedeva nemici dietro ogni angolo), spavaldo, coinvolgente parlò della sua vita e illustrò la sua ricetta da imprenditore di successo.

Nedved e la Juve nel mirino

Poi passò al calcio mettendo nel mirino la Juventus. Prima si esibì in una simpatica imitazione caricaturale di Nedved, scatenando l’ilarità generale. Quindi prese il tono serio per sottolineare che la squadra bianconera era proprietà della Fiat, un’azienda che aveva avuto più volte sussidi dallo stato, mentre la sua Mediacom era cresciuta senza aiuti pubblici. Sembrò il rilancio in grande stile di una rivalità in campo e fuori.

Poi fornitori di fiducia

Ma così non è stato. Anzi, la Fiorentina è diventata il fornitore di fiducia della Juventus alla quale offrire i pezzi pregiati della propria rosa. Prima Chiesa, poi Vlahovic (primo caso, nella storia del calcio mercato invernale, di trasferimento del capocannoniere da una squadra all’altra) ora, pare, ma ancora spero che non si avveri, la concreta ipotesi che in bianconero finisca Gonzalez.

Non solo. La società viola si è anche prestata ad ospitare temporaneamente (Arthur) o acquistare a prezzo non certo di favore (Kean) alcuni esuberi bianconeri (e ora si ipotizza addirittura un arrivo in massa: Kostic e il bis di Arthur).

Non sono del partito che vorrebbe evitare arrivi dall’'odiata' Juve. Ricordo i contributi fondamentali che giocatori come Gentile, Torricelli, Miccoli, Di Livio hanno dato alla causa viola. E neanche mi strappo i capelli se Nico se ne va. Buon giocatore, ma niente a che vedere con argentini tipo Batistuta, Passarella, Bertoni. Quelli sì che non avrei voluto perdere.

Ma ora…

Tuttavia questo pervicace e costante feeling tra Commisso e la società bianconera, permettete che mi lasci un tantino perplesso? Da “no Juve” a “pro Juve” il passo è stato davvero breve.