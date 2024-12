Gonzalez sale su una sedia e il direttore sportivo della Juventus gli lancia una frecciatina: "Non è che si farà male?"

Un siparietto ha animato la festa natalizia della Juventus. Protagonista indiretto della scenetta è stato l'ex attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez.

Il giocatore è stato fatto salire sul palco per cantare una canzone. Al centro del palco c'era anche una sedia sulla quale si sarebbe dovuto alzare in piedi per la sua esibizione ed è in questo momento che è intervenuto il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli con una frase scherzosa ma che sapeva anche di frecciatina: “Non è che si farà male?” ha detto il dirigente.

Questo perché Gonzalez ha saltato un bel pezzo di questa prima parte della stagione a causa di un problema muscolare, l'ennesimo della sua carriera, e solo recentemente è tornato in campo.