Nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia all'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio vince la squadra allenata da Thiago Motta per 4-0.

La cronaca della gara

La Juve rischia di subire gol dopo appena 40 secondi, poi cresce lentamente e allo scadere del primo tempo è Vlahovic (che ha fatto pace con la curva) a trovare il gol dall'area piccola, battendo Scuffet sul palo lontano. Non cambia la musica nel secondo tempo: al 53simo è Koopmeiners che trova il 2-0 con una punizione bellissima. Vlahovic trova altri due gol, ma entrambi annullati per fuorigioco. Poco male: il 3-0 arriva all'80simo, col gol di Conceicao dopo una serpentina in area. Chiude i giochi Nico Gonzalez, all'89simo, con un bel cucchiaio da fuori area.

Juventus che quindi trova una vittoria relativamente facile fra le mura di casa: ai quarti di finale troverà l'Empoli, che ha eliminato proprio la Fiorentina.