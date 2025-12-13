Domenico Maietta, ex calciatore con un passato nell'Hellas Verona, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno per presentare il match salvezza tra Fiorentina e la sua ex squadra.

Sul clima a Firenze

"A Firenze si respira aria pesante, la palla ora pesa 300 chili: devi vincere per forza contro il Verona. Da questo punto di vista loro partono avvantaggiati, e si accontenterebbero anche del pareggio. La salvezza è a quota 14 punti, alla Fiorentina serve un filotto di vittorie, non può permettersi di perdere tempo domani".

Su Vanoli

“Per ciò che si è visto Vanoli sta cercando di dare uno scossone al gruppo, poi i risultati aiutano ad uscirne prima, spero che la vittoria in Europa dia consapevolezza. Il cammino è lungo e il mister sta facendo ciò che può: ha ragione, però, perché non è un discorso di moduli ma di entrare nella testa della squadra. Queste situazioni mi sono capitate in carriera, non è mai facile uscirne perché ti gira tutto male, vedi i tuoi obiettivi che sfumano: ora serve solo una reazione forte perché poi manca il tempo per rimettersi in carreggiata”.

Sui giovani

“Conosco bene Viti e Parisi, ci ho giocato insieme a Empoli, sono giocatori straordinari ma in questo momento sono in difficoltà. I senatori dello spogliatoio dovrebbero aiutare i giovani, perché hanno bisogno di fiducia: domani, ad esempio, non metterei mai un giovane in campo, la partita è troppo importante”.