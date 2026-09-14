Galli: "Non credo al boicottaggio della squadra a Grosso. La scelta di Vanoli dopo l'addio in estate? Cose che capitano"

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere e opinionista Giovanni Galli, intervenuto su diversi aspetti di casa Fiorentina.

Su Mastantuono

“Mastantuono ha cambiato il modo di giocare a Venezia. Lo vedevo che partiva largo e poi si accentrava, costringeva i difensori a una scelta e in questo modo poteva puntare la porta. Lui quando ha la palla tra i piedi, alza la testa e punta la porta, è bellissima questa cosa”.

Sulla partita contro il Pisa

“Non so se schiererei Christensen o De Gea. So solo che questa è una partita importante per quello che rappresenta la Coppa Italia quest'anno. La formazione dovrà essere molto competitiva, poi è ovvio che ci sarà spazio anche per chi gioca meno”.

Sull'allenatore

“Il cambio in panchina? A volte succedono anche queste cose. C'è chi richiama il tecnico dopo 3 settimane dell'esonero. Boicottaggio della squadra con Grosso? Non ci credo, semplicemente non si sono capiti. Succede, è successo anche a me al Milan. Paratici ha fatto una scelta e per me era giusta farla subito, prima che la situzione degenerasse. Fosse così, la Fiorentina sarebbe prigioniera dei giocatori".