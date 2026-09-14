Fagioli e la scintilla mai scoccata con Grosso. La grande delusione patita in estate e l'addio sfiorato

Tra Fabio Grosso e Nicolò Fagioli non è mai scoccata la scintilla, il ritorno di Paolo Vanoli ha invece rimesso il centrocampista al centro di quel villaggio chiamato Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'estate e la primissima parte di stagione del giocatore che non sono state semplici per lui. Il quale era stato spinto anche a valutare l'ipotesi di un addio.

Messo da parte

Fagioli in estate si era sentito messo da parte dopo l'arrivo di Christ Inao Oulai e soprattutto per la convinzione iniziale di Grosso che i due fossero alternativi. Tutto ciò gli aveva fatto pensare di non essere più al centro del progetto viola.

Una delusione Real

L'idea di un addio estivo lo aveva sfiorato e il malumore aveva accompagnato le esclusioni in alcune amichevoli (su tutte quella col Real a inizio agosto, una grande delusione, dove era entrato nel secondo tempo, servendo l'assist per Kean) e anche la panchina alla seconda giornata.