Bertoni: "Non è facile segnare tre reti nel calcio moderno. Fagioli? Per me è un incontrista intelligente"

A proposito di argentini, uno dei più grandi della storia viola è sicuramente Daniel Bertoni, che a Radio Bruno ha parlato di Mastantuono, mattatore ieri sera a Venezia:

“La sensazione è che la Fiorentina meritava di vincere, la squadra è stata messa meglio in campo. Sono molto contento, aspettavo Mastantuono che ha fatto tre reti, nel calcio moderno non sono facili da segnare. Deve crescere ancora. Le reti però sono importanti per prendere fiducia, credo che abbia capito dove si trova e può sentire l’abbraccio anche dei tifosi”.

Il ruolo inedito di Fagioli

“Per me è un incontrista, da recuperare i palloni e giocarli subito. E’ un giocatore intelligente. L’unica cosa che mi preoccupa è la difesa ancora. Dalla partita con il Napoli si capirà dove potrà arrivare la Fiorentina”.