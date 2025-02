Un commento alla vittoria sul Genoa ma anche sul mercato quasi chiuso da parte del ds Daniele Pradè, al media ufficiale viola:

"Abbiamo iniziato benissimo, abbiamo ripetuto partite in cui facciamo bene il primo tempo e poi dopo, non so come mai, ci prende una paura. Abbiamo combattuto, dimostrato che abbiamo tanta voglia, ritroviamo degli atteggiamenti di quella striscia positiva e questo è di grande conforto.

Folorunsho? Lui è caratterialmente uno forte, uno con le palle. Ha avuto una settimana difficile perché a Roma aveva preso una botta e si è sacrificato, per questo lo ringraziamo. Continuità? Oggi era importantissimo, una partita fondamentale per il nostro cammino e i ragazzi l'hanno capita, i ragazzi l'hanno presa, mi sono piaciuti.

Il mercato? Noi abbiamo praticamente fatto tutto quello che dovevamo fare, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi completiamo con le firme di Ndour e Zaniolo, penso che riusciamo nell'arco della giornata di mandare a giocare Kouame, che ha bisogno di giocare.

Se abbiamo sentito Commisso? Il presidente era contentissimo, un po' arrabbiato perché dice che alla sua età non possiamo farlo soffrire così tanto. Cercheremo la prossima volta di vincere e farlo stare bello sereno negli ultimi 15 minuti".