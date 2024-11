Scaloni chiama diversi "italiani" con l'Argentina per le prossime sfide contro Paraguay e Perù. Ecco la scelta su Beltran e Quarta

Da poco diramate le convocazioni di Lionel Scaloni per i prossimi due appuntamenti dell'Argentina contro Paraguay e Perù, gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2026. Diversi giocatori della Serie A presenti, tra cui l'ex viola Nico Gonzalez, che ancora non è rientrato in campo con la Juventus dopo l'infortunio, Nico Paz, Castellanos, Paredes e Lautaro.

Non ci sono i due giocatori della Fiorentina Lucas Beltran e Lucas Martinez Quarta, che dunque rimarranno a Firenze durante la sosta per riposare e recuperare le energie dopo il tour de force con la Viola.