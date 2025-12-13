L'intricata situazione sulle fasce: Fortini e Parisi pronti a tutto, Kouame rispunta dal nulla e Fazzini può essere il jolly

Bene il cambio modulo, la difesa a quattro e gli esterni a centrocampo ma la Fiorentina, almeno fino a gennaio, dovrà fare un po' con quel che c'è in rosa: non molto per la verità, soprattutto per l'assenza di Gosens, il tuttofare per eccellenza. Ma alle sue spalle sia Fortini che Parisi sono stati sfruttati sia bassi che alti mentre Dodo pare più incastrato nel ruolo da terzino.

C'è anche chi è rispuntato quasi dal nulla, come Kouame, rimasto causa infortunio, che da risorsa di estrema emergenza qualche minuto sulla fascia può farlo. E poi la duttile figura di Fazzini, che quando sarà pronto al rientro (forse già domani) potrà fungere anche da esterno adattato. Un po' alla Bove per intendersi.