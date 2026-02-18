"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Arturo Leoncini

Questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del momento che sta attraversando la squadra di Vanoli, reduce dalla bella vittoria di Como e impegnata lunedì nel derby con il Pisa. Nel mezzo il playoff d'andata di Conference League sul campo dello Jagiellonia, con tanti big esclusi dai convocati.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista Arturo Leoncini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata LIVE