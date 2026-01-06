Scatto Fiorentina per Brescianini: c'è l'offerta ufficiale all'Atalanta. Ecco i dettagli
La Fiorentina fa sul serio per Marco Brescianini. Come riporta Matteo Moretto, la società viola avrebbe presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per il centrocampista.
Scatto Fiorentina
L'offerta è quella di un prestito con diritto di riscatto che puà diventare obbligo a determinate condizioni, formula che ormai va molto di moda in queste ultime finestre di mercato.
Le condizioni del riscatto
Le condizioni dell'obbligo sono legate alla salvezza della Fiorentina. Quindi in caso di affare e con la squadra viola salva, la società gigliata riscatterà Brescianini dall'atalanta.
