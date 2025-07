Italiano riparte da Bernardeschi: a 31 anni il Bologna gli regala non solo una nuova chance in Serie A, ma anche la maglia numero 10

Quando tornò alla Fiorentina dal prestito al Crotone, Federico Bernardeschi indossò per una stagione il numero 29. Ci mise poco, però, a guadagnarsi una maglia numero 10 che portò per i due campionati successivi, onorandola con ottime prestazioni. Quello che successe dopo, poi, lo conosciamo tutti: il passaggio alla Juventus e il tradimento nei confronti di una piazza che non l'hai mai perdonato.

Di nuovo la numero 10

Ora, però, Bernardeschi ha una nuova opportunità. Non solo di tornare in Serie A, campionato dal quale sembrava ormai essersi allontanato definitivamente, ma anche di tornare a indossare quel numero così importante. Il Bologna, infatti, ha deciso di assegnare a Bernardeschi la maglia numero 10, nonostante il calciatore - almeno in teoria - sia ormai molto lontano da quella giovane promessa che aveva fatto innamorare i tifosi della Fiorentina.