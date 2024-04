La Fiorentina regala un pezzettino del Viola Park per il parcheggio scambiatore della tramvia. Si tratta di una terreno di 134 metri quadrati al confine tra il centro sportivo e l’area dove sono da poco iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio scambiatore della tramvia Bagno a Ripoli – piazza della Libertà, di fronte al capolinea di via Granacci.

Il terreno oggetto di esproprio con pagamento indiennità

Il terreno, seppur di ridotte dimensioni (individuato al catasto terreni del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio 14 dalle particelle 1100 e 1162), è funzionale al parcheggio scambiatore e sarebbe stato oggetto di esproprio con pagamento di relativa indennità alla società viola.

Cessione a titolo gratuito

La Fiorentina ha, però, comunicato al Comune di Firenze (autorità espropriante) la volontà di cederlo a titolo gratuito al Comune di Bagno a Ripoli. Nei prossimi giorni la firma dell’atto.