La Fiesole sta ancora con il gruppo di Italiano: cori e risate sotto al settorino a Plzen

Nulla è ancora perduto, ci mancherebbe: anzi, il pari fuori casa è dalla notte dei tempi un risultato positivo nella dinamica del doppio confronto. E poi in Coppa Italia la Fiorentina si è aggiudicata il primo round, sempre di semifinale, contro l'Atalanta (quella che poi è andata a farne 3 ad Anfield). Per questo, al netto dell'obbrobrio visto in campo in Repubblica Ceca, il tifo caldo viola sta ancora dalla parte di Italiano e dei suoi.

Come riporta Repubblica infatti, anche a Plzen il finale è stato caratterizzato dal saluto della squadra sotto a un settorino, stracolmo di viola: niente mini-contestazione come dopo Empoli ma anzi, tanti cori e applausi, ricambiati dalla squadra, con molti interpreti visibilmente sorridenti.