Il diktat partito dall'alto per il mercato della Fiorentina

Con le sole eccezioni di Edin Dzeko (39 anni) e Luca Lezzerini (30), nel corso dell'estate sono arrivati alla Fiorentina soltanto calciatori nati dal 2000 in poi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non si tratta di una casualità bensì di un diktat arrivato dall'alto, direttamente dal presidente Rocco Commisso: la gestione Pioli è iniziata all'insegna dello svecchiamento di una rosa.

Visione aziendale

Una richiesta, anzi una vera e propria visione aziendale, quella del numero uno viola dai contorni molto chiari: prendere giocatori sotto i venticinque anni capaci di crescere e acquisire ancora valore.

Tutto parte…non da questa estate

Tutto parte da Commisso, quindi, ma non da quest'estate basti pensare agli acquisti di Moise Kean, Cher Ndour e Nicolò Fagioli avvenuti negli ultimi dodici mesi. Tutti Under 25. Tutti italiani, altra prerogativa questa gradita al fondatore di Mediacom.