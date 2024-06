Nessun giocatore della Fiorentina in Nazionale per l’Europeo. La tradizione racconta altro: ecco il dato dei viola in azzurro

Nessun giocatore della Fiorentina indosserà la maglia della Nazionale Italiana per l'Europeo del 2024. Spalletti non ha convocato alcun calciatore viola, se non Jack Bonaventura a ottobre lasciandolo poi fuori dalla lista per il mese in Germania. La tradizione, però, racconta altro.

Il dato sui viola in Nazionale

Secondo quanto riporta Transfermarkt, che ha stilato la classifica dei club che hanno dato più giocatori all'Italia, la Fiorentina è quinta. Sono 80 i giocatori viola che hanno vestito la maglia della Nazionale, con un totale di 360 presenze. In testa, in ordine, Juventus, Inter e Milan.