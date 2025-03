L'elemento più grave, sottolineato nell'analisi del Corriere dello Sport, è che a marzo inoltrato Raffaele Palladino non sembra ancora aver trovato una chiave di lettura seria della sua Fiorentina, non sembra aver a pieno le redini di una squadra che ad Atene si è mostrata clamorosamente lontana dagli auspici espressi dal tecnico alla vigilia. Così come lo stesso Palladino ha definito “inspiegabile” il secondo tempo dei suoi.

La domanda che vien da farsi in sostanza, è se tra l'allenatore viola e il suo gruppo ci sia davvero feeling, considerata la scarsa capacità di trasmissione dei messaggi. La Fiorentina di ritorno da Atene è una realtà piena di incertezze e inquietudini. Un gran bel problema dopo otto mesi di stagione.