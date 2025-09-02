Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno, toccando vari temi di casa Fiorentina e soffermandosi su alcuni singoli della rosa viola.

‘Gudmundsson deve esprimersi come sa, Fazzini da tenere in considerazione’

“Alla Fiorentina oggi mancano brillantezza e velocità di pensiero. Oggi la squadra gioca ancora ad un ritmo troppo basso per esprimersi adeguatamente secondo gli schemi di Pioli. La Fiorentina oggi dipende da 3-4 giocatori che in questo momento sono al di sotto delle loro possibilità, a cominciare da Kean, che deve salire di rendimento, ovviamente. Gudmundsson è un valore della squadra, non può essere accantonato. Deve tornare ad esprimersi come sa, in un meccanismo che deve funzionare. Oggi Fazzini sta meglio, è chiaro, ha più gamba, penso che possa giocare anche da interno di centrocampo e va tenuto in grande considerazione”.

‘Fagioli può giocare dappertutto a centrocampo'

“Fagioli oggi è al 60%, ma è un giocatore che Spalletti ha portato all’Europeo dicendo che vede il gioco e sa far passare la palla dove gli altri non riescono. Un’investitura straordinaria. L’ho visto giocare davanti alla difesa, mezzala, trequartista, se sta bene può agire dappertutto. Ancora gli manca rapidità. La vicenda che l’ha coinvolto, poi, avrebbe scosso chiunque. Deve venirne fuori, gli auguro il meglio. Ci sono 4-5 squadre più forti, ma la Fiorentina deve puntare sempre più in alto per crescere. Ci sono tante variabili che bisogna essere pronti a sfruttare; ora non si possono dare giudizi netti e sputare sentenze, bisogna aspettare".