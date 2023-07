Il talento "spedito a Firenze" da Tevez e Kily Gonzalez

Il salto nel grande calcio Gino Infantino aveva già provato a compierlo ai tempi dei provini con Real Madrid e Villarreal: ad aiutarlo ci ha pensato sicuramente Kily Gonzalez, il tecnico del suo esordio nel 2020 con il Rosario Central. E la sua investitura l'ha data anche Carlos Tevez nei mesi scorsi, apprezzando il rendimento del talento classe 2003. A 20 anni il momento della maturità è arrivato e ora Infantino è pronto per sposare la causa viola e mettersi in gioco in Europa, lanciato da due che nel nostro continente hanno fatto cose importanti.