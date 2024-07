Palladino a corto anche di centrali: Kayode reinventato e Ikoné... deve scalare al posto suo

Prosegue in quel di Preston la preparazione della Fiorentina che ormai vede all'orizzonte anche il primo test, venerdì sera contro il Bolton. Come riportato da Radio Bruno, tra le difficoltà di Palladino c'è anche il quantitativo di centrali, con i soli Pongracic e Ranieri a disposizione, in attesa di Quarta.

Per questo nella prima fase di ritiro ad adattarsi è spesso Kayode, con la conseguenza di un Ikoné costretto a reinventarsi da esterno a tutta fascia. Ci vorrà tanta pazienza e fantasia per il tecnico viola, almeno finché non arriverà il mercato ad aiutarlo.