Con Celik approdato alla Juventus, la Roma torna su un difensore in uscita dalla Fiorentina
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Gli ultimi movimenti di mercato in casa Roma hanno riacceso l'interesse dei giallorossi per un difensore della Fiorentina: lo si legge sul Corriere dello Sport.
Il domino dei terzini
Con Celik che prima sembrava dovesse rinnovare e poi trasferitosi alla Juventus, la Roma è rimasta con un vuoto da colmare sulla fascia destra: tra gli indiziati, anche se al momento non c'è nessuna trattativa, c'è il nome di Dodo, in uscita da Firenze.
Solo un'idea, ma…
Il brasiliano piace anche al Napoli, che però non si è ancora mosso con decisione: al momento per i giallorossi è solo un'idea, ma qualora decidessero di affondare il colpo servirebbero circa 15 milioni di euro, cifra tutt'altro che proibitiva.
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