Un mese e mezzo e poi ecco Valentini, che potrebbe fare staffetta con Quarta. Per Biraghi un possibile scenario alla Amrabat

La Fiorentina l'ha bloccato già in estate, accettando di accoglierlo solo a gennaio 2025, a contratto concluso: per Nicolas Valentini c'è ancora un mese e mezzo da attendere prima di potersi aggregare alla rosa di Palladino. Il suo arrivo, benché lontano molti mesi dall'ultima presenza ufficiale, potrebbe anche suggerire un destino diverso per Quarta, uscito dai titolari e possibile monetizzazione. Un altro che come lui potrebbe lasciare è Biraghi, secondo il Corriere Fiorentino cercato da Mourinho che al Fenerbahce ha già portato Amrabat.