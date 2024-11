E' l'unico dell'attuale rosa viola ad avere il problema della scadenza ma oltre a questo, c'è quella questione del minutaggio che non scherza: per Cristiano Biraghi il regno da intoccabile della fascia sinistra è terminato con l'arrivo di Gosens. Per il capitano solo qualche spezzone di recente e un ruolo non più da protagonista. Anche per questo, scrive La Gazzetta dello Sport, se a gennaio esprimerà l'intenzione di andarsene per trovare spazio, non sarà trattenuto contro voglia: sul piatto, come detto, c'è anche una condizione contrattuale che a questo punto ha preso una strada ben precisa, in direzione dello svincolo.