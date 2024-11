È giunta finalmente l'ora di avanzare Quarta a centrocampo? Il k.o. di Richardson favorisce la possibile evoluzione dell'argentino

Ci aveva pensato forse già Italiano, che richiamava spesso all'avanzata Martinez Quarta, molto più a suo agio nell'area di rigore avversaria che nella propria. Potrebbe pensarci davvero anche Palladino, secondo La Nazione: per l'ex River potrebbe essere il momento di un avanzamento di posizione in condizioni particolari. L'infortunio di Richardson ha creato ad esempio ha aperto possibili scenari nuovi, con le condizioni non sempre perfette di Adli e Cataldi. Ecco allora che il Chino potrebbe davvero riscoprirsi uno dei due mediani, in tal caso con maggior licenza di accompagnare la manovra e soprattutto con le spalle più coperte.