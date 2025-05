Mistero Cataldi: Ma ce la faremo a rivederlo?

Oltre a Kean e a Gudmundsson, la Fiorentina contro il Venezia ha dovuto fare a meno anche di Cataldi.

Siviglia amara

Il centrocampista si è infortunato durante la partita di andata della semifinale di Conference contro il Betis e non si è più rivisto.

Problema alla coscia

Problema muscolare alla coscia destra per lui, non proprio irrilevante a questo punto che lo ha costretto a saltare già tre partite. Non è dato sapere l’evolversi del suo recupero, c'è un alone di mistero sulle sue condizioni. Che abbia già finito in anticipo la sua stagione?