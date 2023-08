La notizia del giorno è sicuramente l'esclusione di Luka Jovic dalla lista Uefa, valida per il playoff di Conference League. Il segnale è chiaro: dopo la panchina di Genova, l'attaccante serbo è sul mercato, chiuso a Firenze dagli arrivi di Nzola e Beltran. Affare comunque non semplicissimo, dato il valore del giocatore, ma soprattutto per il suo ingaggio. Il suo agente, Fali Ramadani, è in queste ore al lavoro per piazzare l'ex Real Madrid.

Capitolo uscite che comunque non si chiude con Jovic. Martinez Quarta ha fatto compagnia al serbo sulla panchina del Ferraris sabato scorso ed è molto appetito dal Betis Siviglia. Gli spagnoli, prima però, devono liberarsi di Luiz Felipe, l'ex centrale della Lazio. Sempre in uscita resta ovviamente Sofyan Amrabat, presente in lista Uefa, ma seguito con interesse da tre top club del calcio europeo come Liverpool, Manchester United e Atletico Madrid. Gli iberici potrebbero presto sbarazzarsi di Rodrigo De Paul (in direzione Arabia), aprendo così all'acquisto del marocchino per il Cholo Simeone.

In entrata, invece, poco si muove - per il momento. La richiesta di Italiano è sempre la stessa: un centrale mancino da affiancare a Milenkovic. Oltre a Senesi, oggi si è aggiunto in lista Valentini, centrale 22enne del Boca Juniors. Anche in questo caso, sarebbe cruciale l'intervento di Burdisso in Argentina, che ha già portato a Firenze Infantino e Beltran.

Infine, parliamo anche del sogno di una notte di mezza estate della Fiorentina: Tommaso Baldanzi. Barone e Pradè non mollano Corsi, che potrebbe scendere dalla richiesta di 30 milioni. A 20, infatti, si potrebbe iniziare a ragionare, con la possibilità di lasciare il trequartista a Empoli per una stagione. Le parti ancora non sono vicine, ma il pressing viola non accenna a scemare.