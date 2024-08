Pradè: "Gli inizi sono sempre un'incognita, ma stiamo costruendo una grande squadra. Parma tra le peggiori da affrontate in questo momento"

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della società viola dopo il pareggio contro il Parma. Queste le sue parole:

"Abbiamo affrontato un Parma che è una delle peggiori squadre da affrontare in questo momento. Si conoscono da tempo, hanno un allenatore bravo e sono molto più leggeri di noi a livello di preparazione. In più il campo era veramente in uno stato pietoso dopo l'acquazzone.

Senza l'espulsione potevamo provare a vincerla. Il rosso ci ha penalizzato. Ma è un buon punto, siamo un gruppo nuovo con un nuovo allenatore. Dobbiamo apprendere cose nuove e serve un processo di crescita graduale. Gli inizi sono sempre un'incognita, vedremo il massimo della forma della squadra subito dopo la sosta. Volevamo dare una vittoria ai nostri tifosi e al nostro presidente, che ci sta dando una grande mano. Stiamo costruendo una grande squadra. Ai nuovi innesti servirà tempo, sia a livello di adattamento che a livello di raggiungimento della miglior condizione fisica".