Questi saranno gli ultimi giorni di Edoardo Bove da calciatore della Fiorentina, vista la scadenza imminente del prestito e un rientro prossimo a Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la buona notizia dell'esito negativo degli ultimi esami non prevede però che ad accompagnarla ci sia un cambio di protocolli medici nei prossimi mesi. Per Bove insomma, che ha scartato l'opzione di diventare subito allenatore (Palladino gli aveva offerto un ruolo nello staff), l'epilogo inevitabile diventa una migrazione all'estero: le speranze di rivederlo ancora a Firenze, con una possibile modifica del regolamento ad oggi sono spente.