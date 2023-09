I convocati di Sottil: si rivede anche il talentino Pafundi, pericolo Samardzic me stavolta niente Deulofeu

Ne ha fatti di danni Deulofeu quando ha giocato contro la Fiorentina ma stavolta non sarà del match a causa dei problemi al ginocchio. Rientra per Sottil il giovanissimo Pafundi, che aveva saltato parti di preparazione per problemi fisici. Questa la lista dei convocati:

Silvestri, Okoye, Malusà; Guessand; Kamara; Ferreira; Tikvic; Perez; Bijol; Kristensen; Zemura; Festy; Lovric; Zarraga; Quina; Walace; Camara; Samardzic; Payero; Pereyra; Success; Akè; Lucca; Thauvin; Pafundi.