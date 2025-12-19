Una delle più grandi delusioni della stagione, eppure Dodô finisce nel mirino di una big italiana: la situazione

Tra i calciatori che potrebbero partire a gennaio in casa Fiorentina c'è anche Dodo. Il brasiliano è stato una delle delusioni più grandi di questa stagione, con un rendimento praticamente mai sufficiente dall'inizio del campionato. Nonostante questo, ci sarebbe una big pronta a presentare un'offerta per acquistare il suo cartellino.

L'Inter si candida

Si tratta dell'Inter che, come scrive TMW, è in cerca di un esterno destro che possa sostituire Dumfries, infortunatosi alla caviglia e ai box per almeno due mesi. Piacciono molto Valincic della Dinamo Zagabria e Norton-Cuffy del Genoa, ma la pista Dodo non è assolutamente da non sottovalutare. La situazione della Fiorentina, in tal senso, potrebbe agevolare la trattativa: difficile pensare che il club viola possa rifiutare un'offerta importante viste le prestazioni e l'atteggiamento del brasiliano.