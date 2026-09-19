"La Fiorentina col Napoli non deve firmare per il pareggio. Importante dare continuità al lavoro di Vanoli"
Giampaolo Marchini, esperto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di domani col Napoli.
“Importante lavoro di Vanoli”
Queste le sue parole: “Ottenere un grande risultato contro il Napoli sarebbe fondamentale per dare continuità al lavoro di Vanoli e restituire leggerezza all'ambiente viola. Sebbene il Napoli rimanga un'avversaria di alto livello, la Fiorentina si presenta al match con più fiducia rispetto ad una settimana fa”.
Sulla partita
Marchini ha poi continuato: “L'entusiasmo del Franchi e l'apporto dei giovani rappresentano un'arma importante per i viola. Vista le diverse assenze tra le fila del Napoli, la Fiorentina non dovrebbe limitarsi a firmare per un pareggio, ma provare a sfruttare il momento favorevole per puntare all'intera posta in palio”.