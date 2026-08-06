DIRETTA VIDEO: Speciale Hangover Viola, l'arrivo a Firenze di Mastantuono

Una puntata davvero speciale di Hangover Viola quella che ci apprestiamo a vivere.

Il podcast di Fiorentinanews.com questa volta va in diretta per celebrare al meglio l'arrivo a Firenze di Franco Mastantuono, prelevato dal Real Madrid da parte della Fiorentina.

Staremo assieme fino a quando il giocatore non sarà passato davanti a giornalisti e tifosi e respiremo tutti quanti l'atmosfera di un grande appuntamento.

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