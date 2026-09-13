Cresce l'aria di derby: i tifosi del Pisa verso il riempimento del settore ospiti del Franchi

La prossima sfida che vedrà impegnata la Fiorentina sarà quella di martedì sera contro il Pisa, valevole per la Coppa Italia. E anche questa volta, i tifosi pisani si preparano alla trasferta.

Verso il sold-out

E, come riporta Calcio Pisa, i numeri sono incoraggianti: quasi esauriti i biglietti per il settore ospiti del Franchi, che ha una capienza di 300 posti, quasi tutti bloccati dai tifosi nerazzurri. Rimane l'obbligo della tessera del tifoso, ma i tifosi nerazzurri hanno risposto ‘presente’ alla chiamata del derby.