"Pioli non ha alcuna intenzione di dimettersi. E potrebbe essere ancora in panchina con il Mainz"

Arrivano aggiornamenti in merito all'allenatore della Fiorentina. Matteo Moretto, collaboratore del più noto Fabrizio Romano, ha spiegato su You Tube che Stefano Pioli potrebbe anche essere in panchina in Conference…

“Non ha alcuna intenzione di dimettersi”

“Al momento non è ancora risolta del tutto la questione legata a Stefano Pioli. Dopo la sconfitta con il Lecce, il club aveva già deciso, ma il tecnico ex Milan non ha alcuna intenzione di dimettersi. Anche perché guadagna più di tre milioni di euro a stagione. Lo spogliatoio viola lo vorrebbe fuori, con alcuni giocatori che stanno chiedendo al club di riportare Palladino a Firenze. Pioli crede ancora di poter ribaltare la situazione, comunque”.

“Pioli potrebbe rimanere ancora”

“Una possibilità è sicuramente Galloppa, ma in questo momento è in stand by. Vanoli non avanza e dunque potrebbe accadere una roba paradossale. Che Pioli sia sulla panchina viola anche in Germania, per affrontare il Mainz”.