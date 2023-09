Negli ultimi giorni di mercato, la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo per il centrocampista del Grêmio Mathias Villasanti. Tuttavia, il club brasiliano smentisce e nega qualunque tipo di offerta ufficiale per il paraguaiano.

Lo afferma il vice-presidente del club brasiliano, Antônio Brum. Ecco le sue parole a Guaiba Esporte: “L'offerta della Fiorentina per Villasanti, della quale si è parlato recentemente, non è mai arrivata. Ci sono stati tanti contatti e sondaggi, ma non abbiamo ricevuto nessuna proposta ufficiale. Lo vogliamo ancora con noi e rimarrà al Grêmio, sicuramente fino alla fine dell'anno”.